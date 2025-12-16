CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni orta sahası Premier Lig'den!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni orta sahası Premier Lig'den!

Ara transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Okan Buruk'un o ismin transferine sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni orta sahası Premier Lig'den!

Yoğun maç temposu içerisinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken G.Saray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni orta sahası Premier Lig'den!

Bir yandan Mohamed Salah'ın durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar bir yandan da savunma ve orta alana takviye çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni orta sahası Premier Lig'den!

Mario Lemina'nın alternatifsiz kalması nedeniyle mücadele gücü yüksek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, İngiliz ekibi Brentford forması giyen Vitaly Janelt'le yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni orta sahası Premier Lig'den!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu için harekete geçen yönetim, makul bir bonservis bedeli karşılığında mutlu sona ulaşmak istiyor. İngiliz ekibinin de sözleşmesi sona ermeden önce Janelt'ten bonservis bedeli kazanmak için satışa sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncuyu çok beğendiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni orta sahası Premier Lig'den!

Bu sezon Premier Lig'de 11 maçta sadece 310 dakika forma şansı bulan Alman futbolcu da, G.Saray'a sıcak bakıyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
