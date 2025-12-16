TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni orta sahası Premier Lig'den!

Ara transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Okan Buruk'un o ismin transferine sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Yoğun maç temposu içerisinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken G.Saray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor.
Bir yandan Mohamed Salah'ın durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar bir yandan da savunma ve orta alana takviye çalışmalarını sürdürüyor.
Mario Lemina'nın alternatifsiz kalması nedeniyle mücadele gücü yüksek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, İngiliz ekibi Brentford forması giyen Vitaly Janelt'le yakından ilgileniyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu için harekete geçen yönetim, makul bir bonservis bedeli karşılığında mutlu sona ulaşmak istiyor. İngiliz ekibinin de sözleşmesi sona ermeden önce Janelt'ten bonservis bedeli kazanmak için satışa sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncuyu çok beğendiği biliniyor.
Bu sezon Premier Lig'de 11 maçta sadece 310 dakika forma şansı bulan Alman futbolcu da, G.Saray'a sıcak bakıyor.