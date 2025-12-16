Guadalajara-Barcelona canlı yayın: Saati ve kanalı | İspanya Kral Kupası

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Guadalajara ile Barcelona, İspanya Kral Kupası için karşı karşıya geliyor. Premiera Lig'de 16 haftada 4 galibiyet alan ev sahibi ekip, Barcelona karşısında zafer elde ederek kupaya giden yolda önemli bir adım atmak istiyor. Barcelona ise tüm kulvarlarda aldığı 5 maçlık galibiyet serisini 6'ya çıkarma peşinde. İşte Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri...

Guadalajara-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Guadalajara-Barcelona maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Guadalajara-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Pedro Escartin'de oynanacak Guadalajara-Barcelona maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.