CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Guadalajara-Barcelona canlı yayın: Saati ve kanalı | İspanya Kral Kupası

Guadalajara-Barcelona canlı yayın: Saati ve kanalı | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası, Guadalajara-Barcelona karşılaşmasıyla devam ediyor. Estadio Pedro Escartin'de oynanacak mücadelede iki takım da kupaya kavuşmak için mücadele edecek. Premiera Lig'de 17. sırada bulunan Estadio Pedro Guadalajara, La Liga'daki Barcelona'ya karşı sürpriz peşinde. Futbolseverler maçın yayın bilgileri hakkında araştırma yapıyor. Guadalajara-Barcelona maçının detayları ve canlı skor bilgisi haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 13:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Guadalajara-Barcelona canlı yayın: Saati ve kanalı | İspanya Kral Kupası

Guadalajara-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Guadalajara ile Barcelona, İspanya Kral Kupası için karşı karşıya geliyor. Premiera Lig'de 16 haftada 4 galibiyet alan ev sahibi ekip, Barcelona karşısında zafer elde ederek kupaya giden yolda önemli bir adım atmak istiyor. Barcelona ise tüm kulvarlarda aldığı 5 maçlık galibiyet serisini 6'ya çıkarma peşinde. İşte Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri...

Guadalajara-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Guadalajara-Barcelona maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Guadalajara-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Pedro Escartin'de oynanacak Guadalajara-Barcelona maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Adeyemi kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray...
REKLAM - İdefix
DİĞER
Beşiktaş'a yeni maestro! Tammy Abraham'a telefon açtı...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 16. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'den Becao'ya çağrı!
Şampiyonluğu getirecek o transfer! Fenerbahçe ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray, Sörloth'u tranfer edecek mi? G.Saray, Sörloth'u tranfer edecek mi? 13:59
Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! 13:58
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in sınavı! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in sınavı! 13:50
Sporting Gijon-Valencia maçı saat kaçta? Sporting Gijon-Valencia maçı saat kaçta? 13:45
Eldense-Real Sociedad maçı detayları! Eldense-Real Sociedad maçı detayları! 13:24
Kerem Daran milli takım seçmelerinde! Kerem Daran milli takım seçmelerinde! 13:17
Daha Eski
Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri! Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri! 13:05
Kupada hakemler belli oldu! Kupada hakemler belli oldu! 12:14
Short Track’te hedef ilk 5! Short Track’te hedef ilk 5! 12:03
Cardiff City-Chelsea maçı tüm detayları! Cardiff City-Chelsea maçı tüm detayları! 11:49
Milli okçulardan tarihi başarı! Milli okçulardan tarihi başarı! 11:46
Beşiktaş'ta flaş iddia! Rafa Silva... Beşiktaş'ta flaş iddia! Rafa Silva... 11:38