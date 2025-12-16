Atatürk Üniversitesi Curling ve Buz Hokeyinde zirve yaptı!

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Erzurum'da düzenlenen Curling ve Buz Hokeyi Kış Oyunlarında Atatürk Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı. Kadın ve erkek takımlarıyla her iki branşta da şampiyonluğu göğüsleyen Atatürk Üniversitesi, ev sahipliği avantajını zirvede tamamlayarak en iyi şekilde değerlendirdi.

DÖRT MADALYA BİRDEN GELDİ

TÜSF tarafından organize edilen turnuvada Atatürk Üniversitesi sporcu kadroları üstün performans sergiledi. Curling Türkiye Şampiyonasında kadınlar kategorisinde 2'inici, erkekler kategorisinde zirvede yer alan ekipler, buz hokeyi müsabakalarında ise hem kadınlar hem erkekler kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupalarını müzesine götürdü.

Erzurum'un buzlu pistlerinde yaşanan heyecanlı mücadelelerde Atatürk Üniversitesi sporcuları, teknik direktörlerin hazırladığı stratejik oyun planlarını sahaya kusursuz bir şekilde yansıttı. Özellikle final maçlarında gösterilen kararlılık ve takım ruhu, şampiyonlukların anahtarı oldu.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU: "SPORDA DA ZİRVEDE OLMAK HEDEFİMİZ"

Elde edilen bu önemli başarıyı değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak akademik mükemmelliğin yanı sıra sportif başarılarda da ülkemize değer katmayı misyon edindik. Curling ve Buz Hokeyi gibi kış sporlarında elde ettiğimiz bu çifte şampiyonluk, Erzurum'un kış sporları merkezi olma vizyonuyla da örtüşüyor. Hem kadın hem erkek takımlarımızın dört farklı kategoride birden şampiyon olması, üniversitemizin spor altyapısına verdiği önemin somut bir göstergesidir. Sporcularımız sadece derslerde değil, buz pistlerinde de Atatürk Üniversitesini en iyi şekilde temsil ettiler. Bu başarı, genç yeteneklerin desteklenmesi ve nitelikli antrenörlük hizmetlerinin bir ürünüdür. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversitemizi zirvede görmek en büyük arzumuz."