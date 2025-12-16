Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

'EVİNE HOŞ GELDİN METİN DİYADİN'

'Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.'