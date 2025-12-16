Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi!

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:
'EVİNE HOŞ GELDİN METİN DİYADİN'
'Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.'
