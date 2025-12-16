Eldense-Real Sociedad maç bilgisi | Saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya Kral Kupası'nda Eldense, Real Sociedad'ı konuk ediyor. Heyecanlı karşılaşmada La Liga'daki rakibini yenerek kupa iddiasını ispatlamak isteyen ev sahibi takım, taraftar desteğiyle mutlak galibiyet hedefliyor. Real Sociedad ise kendi ligindeki kötü performansı sebebiyle 15. sıraya geriledi. Düşme hattına adım adım yaklaşan konuk takım, Kral Kupası ile motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Peki Eldense-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eldense-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eldense-Real Sociedad maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Eldense-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Eldense-Real Sociedad maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.