CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Eldense-Real Sociedad maç bilgisi | Saat kaçta, hangi kanalda?

Eldense-Real Sociedad maç bilgisi | Saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kendi liginde 7. sırada bulunan Eldense, La Liga'nın 15.'si Real Sociedad karşısında şans arayacak. Tüm kulvarlarda elde ettiği 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen ev sahibi ekibe karşı Ion Ansotegi'nin ekibi ise La Liga'daki 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından buradan alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor. İşte Eldense-Real Sociedad maçı tüm detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 13:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eldense-Real Sociedad maç bilgisi | Saat kaçta, hangi kanalda?

Eldense-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya Kral Kupası'nda Eldense, Real Sociedad'ı konuk ediyor. Heyecanlı karşılaşmada La Liga'daki rakibini yenerek kupa iddiasını ispatlamak isteyen ev sahibi takım, taraftar desteğiyle mutlak galibiyet hedefliyor. Real Sociedad ise kendi ligindeki kötü performansı sebebiyle 15. sıraya geriledi. Düşme hattına adım adım yaklaşan konuk takım, Kral Kupası ile motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Peki Eldense-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eldense-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eldense-Real Sociedad maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Eldense-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Eldense-Real Sociedad maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - İdefix
G.Saray, Sörloth'u tranfer edecek mi?
DİĞER
Sörloth'un maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açacak...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 16. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'den Becao'ya çağrı!
Şampiyonluğu getirecek o transfer! Fenerbahçe ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray, Sörloth'u tranfer edecek mi? G.Saray, Sörloth'u tranfer edecek mi? 13:59
Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! 13:58
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in sınavı! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in sınavı! 13:50
Sporting Gijon-Valencia maçı saat kaçta? Sporting Gijon-Valencia maçı saat kaçta? 13:45
Eldense-Real Sociedad maçı detayları! Eldense-Real Sociedad maçı detayları! 13:24
Kerem Daran milli takım seçmelerinde! Kerem Daran milli takım seçmelerinde! 13:17
Daha Eski
Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri! Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri! 13:05
Kupada hakemler belli oldu! Kupada hakemler belli oldu! 12:14
Short Track’te hedef ilk 5! Short Track’te hedef ilk 5! 12:03
Cardiff City-Chelsea maçı tüm detayları! Cardiff City-Chelsea maçı tüm detayları! 11:49
Milli okçulardan tarihi başarı! Milli okçulardan tarihi başarı! 11:46
Beşiktaş'ta flaş iddia! Rafa Silva... Beşiktaş'ta flaş iddia! Rafa Silva... 11:38