Ziraat Türkiye Kupası
Sporting Gijon-Valencia maç bilgileri: Hangi kanalda? Saat kaçta?

Sporting Gijon-Valencia maç bilgileri: Hangi kanalda? Saat kaçta?

İspanya Kral Kupası'nda Sporting Gijon ile Valencia kozlarını paylaşıyor. 2. Lig'in puan tablosunda 7. sırada bulunan ev sahibi ekip, tüm kulvarlarda elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini 5'e çıkarmak için mücadele edecek. Carlos Corberan'ın ekibi ise La Liga'da küme hattı sınırında bulunuyor. Bu sezon istediği başarıyı henüz yakalayamayan Valencia, 2 maçlık galibiyet hasretini deplasmanda dindirmeyi hedefliyor. İşte Sporting Gijon-Valencia maçı detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 13:45
Sporting Gijon-Valencia maç bilgileri: Hangi kanalda? Saat kaçta?

Sporting Gijon-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kral Kupası'nda heyecan, Sporting Gijon-Valencia karşılaşmasıyla devam ediyor. La Liga'da yerleştiği 17. sırayla küme hattı sınırında bulunan Valencia, Kral Kupası'nda alacağı galibiyetlerle moral depolamak istiyor. Sporting Gijon ise sergilediği başarılı performansıyla bu sene bir üst lige yükselme umudu aşılıyor. Kral Kupası'nda da iddiasını sürdürmek isteyen ev sahibi, mutlak galibiyet istiyor. Peki Sporting Gijon-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Gijon-Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Gijon-Valencia maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Sporting Gijon-Valencia MAÇI HANGİ KANALDA?

El Molinon'da oynanacak Sporting Gijon-Valencia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

