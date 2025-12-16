Sporting Gijon-Valencia maç bilgileri: Hangi kanalda? Saat kaçta?

Sporting Gijon-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kral Kupası'nda heyecan, Sporting Gijon-Valencia karşılaşmasıyla devam ediyor. La Liga'da yerleştiği 17. sırayla küme hattı sınırında bulunan Valencia, Kral Kupası'nda alacağı galibiyetlerle moral depolamak istiyor. Sporting Gijon ise sergilediği başarılı performansıyla bu sene bir üst lige yükselme umudu aşılıyor. Kral Kupası'nda da iddiasını sürdürmek isteyen ev sahibi, mutlak galibiyet istiyor. Peki Sporting Gijon-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Gijon-Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Gijon-Valencia maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Sporting Gijon-Valencia MAÇI HANGİ KANALDA?

El Molinon'da oynanacak Sporting Gijon-Valencia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.