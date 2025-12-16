Fenerbahçe'ye Diogo Leite şoku! Tedesco'nun öncelikli hedefiydi

Devre arasındaki transfer döneminde stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hedefindeki ilk isim belirlenmiş ve Devin Özek'in bu ekleme için çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Savunma oyuncusunun, transferde iki talibi daha olduğu ortaya çıktı.

İtalyan basınından Sport Quotidiano'nun haberine göre Milan ve Bologna, Portekizli oyuncu için devrede. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız savunmacı için Girona, Wolverhampton ve Fiorentina'nın da ilgilendiği, fakat bu takımların, kendi liglerindeki kötü performansları nedeniyle Leite'nin tercihinde etkili olmayacakları vurgulandı.