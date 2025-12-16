CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Diogo Leite şoku! Tedesco'nun öncelikli hedefiydi

Fenerbahçe'ye Diogo Leite şoku! Tedesco'nun öncelikli hedefiydi

Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan Diogo Leite ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öncelikli hedefi olan Portekizli stopere 2 takım birden talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 14:45 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 14:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Diogo Leite şoku! Tedesco'nun öncelikli hedefiydi

Devre arasındaki transfer döneminde stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hedefindeki ilk isim belirlenmiş ve Devin Özek'in bu ekleme için çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Savunma oyuncusunun, transferde iki talibi daha olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Diogo Leite şoku! Tedesco'nun öncelikli hedefiydi

Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Diogo Leite, Tedesco'nun ana planında kendine yer buluyor. 1.90 boyundaki solak stoper, istikrarlı performansıyla Serie A kulüplerinin radarı altında.

Fenerbahçe'ye Diogo Leite şoku! Tedesco'nun öncelikli hedefiydi

İtalyan basınından Sport Quotidiano'nun haberine göre Milan ve Bologna, Portekizli oyuncu için devrede. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız savunmacı için Girona, Wolverhampton ve Fiorentina'nın da ilgilendiği, fakat bu takımların, kendi liglerindeki kötü performansları nedeniyle Leite'nin tercihinde etkili olmayacakları vurgulandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı yayın bilgileri! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı yayın bilgileri! 14:21
G.Saray, Sörloth'u tranfer edecek mi? G.Saray, Sörloth'u tranfer edecek mi? 13:59
Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı! 13:58
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in sınavı! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in sınavı! 13:50
Sporting Gijon-Valencia maçı saat kaçta? Sporting Gijon-Valencia maçı saat kaçta? 13:45
Eldense-Real Sociedad maçı detayları! Eldense-Real Sociedad maçı detayları! 13:24
Daha Eski
Kerem Daran milli takım seçmelerinde! Kerem Daran milli takım seçmelerinde! 13:17
Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri! Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri! 13:05
Kupada hakemler belli oldu! Kupada hakemler belli oldu! 12:14
Short Track’te hedef ilk 5! Short Track’te hedef ilk 5! 12:03
Cardiff City-Chelsea maçı tüm detayları! Cardiff City-Chelsea maçı tüm detayları! 11:49
Milli okçulardan tarihi başarı! Milli okçulardan tarihi başarı! 11:46