Fenerbahçe'ye Diogo Leite şoku! Tedesco'nun öncelikli hedefiydi

Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan Diogo Leite ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öncelikli hedefi olan Portekizli stopere 2 takım birden talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 14:45Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 14:50
Devre arasındaki transfer döneminde stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hedefindeki ilk isim belirlenmiş ve Devin Özek'in bu ekleme için çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Savunma oyuncusunun, transferde iki talibi daha olduğu ortaya çıktı.
Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Diogo Leite, Tedesco'nun ana planında kendine yer buluyor. 1.90 boyundaki solak stoper, istikrarlı performansıyla Serie A kulüplerinin radarı altında.
İtalyan basınından Sport Quotidiano'nun haberine göre Milan ve Bologna, Portekizli oyuncu için devrede. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız savunmacı için Girona, Wolverhampton ve Fiorentina'nın da ilgilendiği, fakat bu takımların, kendi liglerindeki kötü performansları nedeniyle Leite'nin tercihinde etkili olmayacakları vurgulandı.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...