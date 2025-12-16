CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Euroleague

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Euroleague

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kazanan son şampiyon Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini 7'ye çıkarmak için mücadele edecek. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın bilgileri merak konusu. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 14:21
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Euroleague

Euroleague'de heyecan, 16. haftada Fenerbahçe Beko-Panathinaikos karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa'da yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle bu sezon da başarısını kanıtlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR karşısında da zafer elde ederek galibiyet serisini 7'ye çıkarmak istiyor. İşte Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 16. haftasındaki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı detayları!

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

