CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Hentbol Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları oynanacak!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları oynanacak!

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig’de 19. hafta heyecanı 17 Aralık’ta başlıyor. İşte detaylar...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 09:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları oynanacak!

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası 17 Aralık'ta başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

14.00 Rize Belediyespor-Güneysuspor (Yenişehir)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

17.00 Ankara Hentbol-Spor Toto (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

18 ARALIK PERŞEMBE:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)

17.00 İstanbul Gençlik-Beşiktaş (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

19.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi)

Yazarlardan F.Bahçeli o isme eleştiri!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! “Takımda oyuncu kalmayacak”
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
Cimbom'un yeni orta sahası Premier Lig'den!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazarlardan F.Bahçeli o isme eleştiri! Yazarlardan F.Bahçeli o isme eleştiri! 08:41
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:09
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:06
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:03
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:02
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:44
Daha Eski
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:43
F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! 00:21
F.Bahçe'den net galibiyet! F.Bahçe'den net galibiyet! 00:21
Tedesco: Bizler de insanız Tedesco: Bizler de insanız 00:21
Atan’dan sert VAR tepkisi! Atan’dan sert VAR tepkisi! 00:21
F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! 00:21