Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Portekiz basını açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta son olarak Trabzonspor derbisinde de olmayan Rafa Silva ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken Portekiz basınından flaş bir iddia öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 11:38
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyorken son olarak yıldız orta sahanın Trabzonspor maçı kamp kadrosundan isteği dışı çıkartıldığı iddia edilmişti. Siyah-beyazlılarda konu hala çözüme kavuşturulamamışken 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili yaşanan bir gelişme dikkat çekti.

Portekizli gazeteci Pedro Sousa'nın konuyla ilgili ifadeleri kısa süre içerisinde gündem oldu. Sousa, "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deyken Kerem Aktürkoğlu'nu ne kadar istiyorsa Benfica'da da Rafa Silva transferini o kadar istiyor. Rafa'nın fikri ise bir daha Beşiktaş'ta asla oynamamak." dedi. Ara transfer döneminde tarafların masaya oturacağı ve Rafa Silva'nın da eski takımı Benfica'ya dönmeyi istediği öne sürüldü.

İŞTE O HABER

