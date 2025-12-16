Karim Adeyemi'den ayrılık kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken Fenerbahçe ve Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Alman basınında servis edilen o haberin ardından Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi'nin Süper Lig'e gelme ihtimali konuşuluyor. İşte detaylar...
Victor Osimhen'in bonservisini alarak Türk futbolu tarihine geçen ve transferde Avrupalı rakiplerini hüsrana uğratan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi temaslarını sürdürüyor. Öte yandan Jhon Duran hamlesi ile gündem olan Fenerbahçe'de de Ocak ayında dünya yıldızı bir ismi kadroya katmak üzere çalışmalar sürüyor. Ezeli rakiplerin transfer yarışı kızışırken Alman basınında servis edilen bir haberin ardından her iki takımın taraftarları da o futbolcunun olası bir transferi ilgili heyecan yaşamaya başladı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Karim Adeyemi, eşi Loredana'nın talebi üzerine Borussia Dortmund yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Haberin detayında Loredana'nın Adeyemi'ye Dortmund yerine büyük bir Avrupa şehrinde yaşamak istediğini söylediği aktarıldı. Güncel olarak 60 milyon euro piyasa değerine sahip Karim Adeyemi, bu isteğin ardından zaman kaybetmeden harekete geçti.
F.BAHÇE VE G.SARAY İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU
23 yaşındaki kanat oyuncusu, yaklaşık bir sene önce canlı yayında bulunduğu itiraf ile gündem olmuştu. Eşi Loredana'nın "Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin?" sorusuna "En iyi arkadaşım Fenerbahçeli. Bana 'Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git' demişti" yanıtını vermişti. Bunun üzerine Loredana ise, "Ben Galatasaray taraftarıyım" ifadelerini kullanmıştı.
Yıldız oyuncunun yaşanan bu gelişmelerin ardından ayrılığının gerçekleşeceği tarih ve giymeye karar verdiği formanın renkleri merak konusu oldu.