Karim Adeyemi'den ayrılık kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Victor Osimhen'in bonservisini alarak Türk futbolu tarihine geçen ve transferde Avrupalı rakiplerini hüsrana uğratan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi temaslarını sürdürüyor. Öte yandan Jhon Duran hamlesi ile gündem olan Fenerbahçe'de de Ocak ayında dünya yıldızı bir ismi kadroya katmak üzere çalışmalar sürüyor. Ezeli rakiplerin transfer yarışı kızışırken Alman basınında servis edilen bir haberin ardından her iki takımın taraftarları da o futbolcunun olası bir transferi ilgili heyecan yaşamaya başladı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Karim Adeyemi, eşi Loredana'nın talebi üzerine Borussia Dortmund yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Haberin detayında Loredana'nın Adeyemi'ye Dortmund yerine büyük bir Avrupa şehrinde yaşamak istediğini söylediği aktarıldı. Güncel olarak 60 milyon euro piyasa değerine sahip Karim Adeyemi, bu isteğin ardından zaman kaybetmeden harekete geçti.