Cardiff City-Chelsea maçı canlı: Hangi kanalda? Saat kaçta? | İngiltere Lig Kupası ÇEYREK FİNAL

Cardiff City, Lig Kupası'nın çeyrek finali müsabakasında Premier Lig devi Chelsea'yi ağırlıyor. Oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan ev sahibi takım, Chelsea ile oynadığı son 5 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Chelsea ise son zamanlarda sergilediği düşük performansla göze çarpıyor. Çıktığı son 5 resmi maçta 1 galibiyet alabilen konuk takım, lig kupası ile moral bulup formunu yükseltme peşinde. İşte Cardiff City-Chelsea maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'leri...

Cardiff City-Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cardiff City-Chelsea maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Cardiff City-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Cardiff City-Chelsea maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cardiff City-Chelsea MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cardiff City: Trott; Ng, Fish, Chambers, Bagan; Wintle, Robertson, Turnbull; Ashford, Salech, J. Colwill

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Estevao, Buonanotte, Gittens; George