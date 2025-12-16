CANLI SKOR ANA SAYFA
Cardiff City-Chelsea maçı canlı: Hangi kanalda? Saat kaçta? | İngiltere Lig Kupası ÇEYREK FİNAL

Cardiff City-Chelsea maçı canlı: Hangi kanalda? Saat kaçta? | İngiltere Lig Kupası ÇEYREK FİNAL

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek finalinde 1. Lig temsilcisi Cardiff City ile Premier Lig devi Chelsea kozlarını paylaşıyor. Tek maçlık eleme heyecanının yaşanacağı bu kritik randevuya iki ekip de zorlu yollardan geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Championship'te geçirdiği kötü sezonun ardından 1. Lig'e düşen Cardiff, kupayı kaldırmak için evinde büyük bir adım atmak isterken rian Barry-Murphy'nin ekibi ise mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Cardiff City-Chelsea maçı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 11:49
Cardiff City-Chelsea maçı canlı: Hangi kanalda? Saat kaçta? | İngiltere Lig Kupası ÇEYREK FİNAL

Cardiff City-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cardiff City, Lig Kupası'nın çeyrek finali müsabakasında Premier Lig devi Chelsea'yi ağırlıyor. Oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan ev sahibi takım, Chelsea ile oynadığı son 5 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Chelsea ise son zamanlarda sergilediği düşük performansla göze çarpıyor. Çıktığı son 5 resmi maçta 1 galibiyet alabilen konuk takım, lig kupası ile moral bulup formunu yükseltme peşinde. İşte Cardiff City-Chelsea maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'leri...

Cardiff City-Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cardiff City-Chelsea maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Cardiff City-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Cardiff City-Chelsea maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cardiff City-Chelsea MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cardiff City: Trott; Ng, Fish, Chambers, Bagan; Wintle, Robertson, Turnbull; Ashford, Salech, J. Colwill

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Estevao, Buonanotte, Gittens; George

