Düzceli judoculardan Uluslararası Madenci Kupası’nda büyük başarı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Zonguldak'ta düzenlenen 11. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, 7 ülke ve 37 ilden yaklaşık bin 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada mücadele eden Düzceli sporcular madalyalarla döndü.

Bu yıl 11. düzenlenen 11. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvasına Düzceli sporlar damga vurdu. 37 ilden bin 400 sporcunun katıldığı turnuvada süper minikler kategorisinde Öykü Naz Ünver birinci, İkra Gülhan ikinci, Kadir Örnek birinci, Engin Aras Çekiç ikinci, Nesibe Çiçek üçüncü, Elif Ercan beşinci oldu.

MİNİKLER KATEGORİSİNDE; Elçin Yılmaz birinci, Yusuf Ezel Çoban üçüncü.

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE; Erva Eren ikinci, Ayşe Ecrin Tayar üçüncü, Ayaz Alayıldız üçüncü, Eftal Çetinkaya beşinci oldu.

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE; Rojin Karaboğa beşinci oldu.