Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya "kulüp bul" çağrısı!

Kadıköy yönetimi, Becao'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirerek kulüp bulmaları yönünde talimat verdi. Brezilyalı stoper ve menajerine, kulüp bulamamaları durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirildi.
ÜÇ TALİBİ VAR
Tecrübeli savunmacıya İtalya Serie A'dan Fiorentina, Fransa Ligue 1'den ise Toulouse ve Brest'in talip olduğu öğrenildi. Becao, bu sezon sarı-lacivertli forma ile yalnızca Çaykur Rizespor maçında sahaya çıktı ve 6 dakika görev aldı.
