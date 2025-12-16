Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya "kulüp bul" çağrısı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürerken gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerin üzerindeydi. Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bu sezon kadro dışı bırakılan üçüncü oyuncu olan Rodrigo Becao ile ilgili kararını verdi.