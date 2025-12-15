CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 26. dakikasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 20:37 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 20:45
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 23. dakikasında sarı-lacivertli ekipte Jhon Duran rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün önce oyunun devam etmesini isterken VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti. Pozisyonu VAR'da izleyen Ergün penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrası topun başına geçen Anderson Talisca, topu ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak 28. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

F.Bahçe-Konyaspor | CANLI
