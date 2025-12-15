Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 23. dakikasında sarı-lacivertli ekipte Jhon Duran rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün önce oyunun devam etmesini isterken VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti. Pozisyonu VAR'da izleyen Ergün penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrası topun başına geçen Anderson Talisca, topu ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak 28. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
İŞTE O POZİSYON
