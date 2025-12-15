Old Trafford’da gol düellosu! Manchester United ile Bournemouth yenişemedi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United, sahasında Bournemouth'u ağırladı. Old Trafford'da futbolseverlere adeta gol şöleni yaşatan karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.

Mücadeleye etkili başlayan Manchester United, 13. dakikada Amad Diallo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bournemouth bu gole 40. dakikada Antoine Semenyo ile karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma anlarında 45+4'te Casemiro'nun kaydettiği golle soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bournemouth, 46. dakikada Evanilson'un golüyle skoru 2-2 yaptı. Konuk ekip, 52. dakikada Marcus Tavernier'in frikikten attığı golle bu kez 3-2 öne geçti. Manchester United, 77. dakikada Bruno Fernandes'in frikikten kaydettiği golle eşitliği sağladı. Kırmızı Şeytanlar, 79. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle 4-3 öne geçse de Bournemouth pes etmedi ve 84. dakikada Eli Kroupi Jr. ile skoru 4-4'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 4-4 beraberlikle sona erdi.

Böylece Manchester United'ın Premier Lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı. Bournemouth'un Premier Lig'deki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 26'ya yükselterek haftayı 6. sırada tamamladı. Bournemouth ise 21 puana ulaşıp 13. sırada yer aldı. Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Bournemouth ise sahasında Burnley'i ağırlayacak.