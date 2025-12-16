Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Yönetim diken üstünde

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumaya çalışan Galatasaray, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 biletini kapmak için mücadele veriyor. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da dahil olması ile birlikte yoğunlaşan fikstürde başta Victor Osimhen olmak üzere yıldız oyuncularına güveniyor. Son şampiyonun zorlu yolculuğu sürerken kapıda bekleyen Afrika Kupası tehlikesi dikkat çekiyor.