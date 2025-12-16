Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Yönetim diken üstünde

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
YÖNETİM DİKEN ÜSTÜNDE
Galatasaray'da Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina 21 Aralık'ta başlayacak olan turnuvada milli takımlarına katılmak üzere ülkelerine döndü. Öte yandan 18 Ocak'taki finale kadar yükselmeleri halinde oyuncular, toplamda 1 ay takımlarından uzak kalacak. Bu süre zarfında Süper Lig'de ve Avrupa'da kritik maçlara çıkacak olan Cimbom'da yaşanabilecek sakatlıklar ve puan kaybı ihtimalleri yönetimi tedirgin ediyor.
"GÖNDERMEKTEN KORKUYORUZ"
Özellikle takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bu sezon Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçlarda yaşadığı kısa süreli sakatlıklar ve maruz kaldığı sert fauller dikkat çekmişti. Konu ile ilgili konuşan teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i milli takıma göndermekten korkar hale geldiklerini dile getirmişti.
DİĞER