CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Yönetim diken üstünde

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Yönetim diken üstünde

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması maçlarının da eklenmesi ile birlikte yoğun bir fikstür ile karşı karşıya kalan Galatasaray'da Afrika Kupası'na giden oyuncuların akıbeti merakla bekleniyor. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'dan bir süre mahrum kalacak sarı-kırmızılılar olası bir sakatlık durumuna karşı diken üstünde. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 09:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Yönetim diken üstünde

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumaya çalışan Galatasaray, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 biletini kapmak için mücadele veriyor. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da dahil olması ile birlikte yoğunlaşan fikstürde başta Victor Osimhen olmak üzere yıldız oyuncularına güveniyor. Son şampiyonun zorlu yolculuğu sürerken kapıda bekleyen Afrika Kupası tehlikesi dikkat çekiyor.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Yönetim diken üstünde

YÖNETİM DİKEN ÜSTÜNDE

Galatasaray'da Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina 21 Aralık'ta başlayacak olan turnuvada milli takımlarına katılmak üzere ülkelerine döndü. Öte yandan 18 Ocak'taki finale kadar yükselmeleri halinde oyuncular, toplamda 1 ay takımlarından uzak kalacak. Bu süre zarfında Süper Lig'de ve Avrupa'da kritik maçlara çıkacak olan Cimbom'da yaşanabilecek sakatlıklar ve puan kaybı ihtimalleri yönetimi tedirgin ediyor.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Yönetim diken üstünde

"GÖNDERMEKTEN KORKUYORUZ"

Özellikle takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bu sezon Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçlarda yaşadığı kısa süreli sakatlıklar ve maruz kaldığı sert fauller dikkat çekmişti. Konu ile ilgili konuşan teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i milli takıma göndermekten korkar hale geldiklerini dile getirmişti.

F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak!
Yazarlardan F.Bahçeli o isme eleştiri!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
Cimbom'un yeni orta sahası Premier Lig'den!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hentbolda 19. hafta! Hentbolda 19. hafta! 09:09
Fener'den golcü bombası! Sörloth olmazsa... Fener'den golcü bombası! Sörloth olmazsa... 09:07
Yazarlardan F.Bahçeli o isme eleştiri! Yazarlardan F.Bahçeli o isme eleştiri! 08:41
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:09
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:06
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:03
Daha Eski
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:02
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:44
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:43
F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! 00:21
F.Bahçe'den net galibiyet! F.Bahçe'den net galibiyet! 00:21
Tedesco: Bizler de insanız Tedesco: Bizler de insanız 00:21