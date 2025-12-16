Fenerbahçe Sörloth için bir servet harcayacak! İşte olası transferin toplam maliyeti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Devre arasında yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un menajeri ile masaya oturmuştu.