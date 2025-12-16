CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Sörloth için bir servet harcayacak! İşte olası transferin toplam maliyeti

Fenerbahçe Sörloth için bir servet harcayacak! İşte olası transferin toplam maliyeti

Fenerbahçe ile ismi uzun süredir anılan Alexander Sörloth hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Atletico Madrid'in Sörloth için talep ettiği bonservis bedeli ve Sörloth'un maaş talebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Fenerbahçe Sörloth için bir servet harcayacak! İşte olası transferin toplam maliyeti

Devre arasında yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un menajeri ile masaya oturmuştu.

Fenerbahçe Sörloth için bir servet harcayacak! İşte olası transferin toplam maliyeti

Yönetim, İspanyol kulübüyle de temasa geçti ve bonservis beklentisini sordu. Bu görüşmelerden sonra ortaya bir hayli maliyetle bir tablo çıktı.

Fenerbahçe Sörloth için bir servet harcayacak! İşte olası transferin toplam maliyeti

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Takvim'de yer alan habere göre, Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den bonservis beklentisi 35 milyon Euro. Ayrıca, Alexander Sörloth da yıllık 11 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşme istiyor.

Fenerbahçe Sörloth için bir servet harcayacak! İşte olası transferin toplam maliyeti

Bonservis ve maaş beklentileri hesaplandığında ortaya 74 milyon Euro'luk bir rakam çıkıyor. Fenerbahçe Yönetimi, yüksek maliyeti karşılayabilmek için arayışlara başladı.

Fenerbahçe Sörloth için bir servet harcayacak! İşte olası transferin toplam maliyeti

30 yaşındaki santrfor Sörloth, kulüplerin anlaşması ve yıllık ücretinin karşılanması durumunda Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

SON DAKİKA
