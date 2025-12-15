Levent Mercan: Bu güveni boşa çıkarmamak için çalışıyorum

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli futbolculardan Levent Mercan, karşılaşmayı ve performansını değerlendirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kendisine duyduğu güvenden memnuniyet duyduğunu ifade eden Mercan, "Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. İdmanlarda bireysel olarak sürekli çalışıyoruz. Takımımızda çok özel ayaklar var ama fırsat gelince ben de kullanıyorum. Benim de iyi bir ayağım olduğunu düşünüyorum ve kendimi sürekli geliştiriyorum. Oynadıkça performansımın daha da yükseldiğini hissediyorum" dedi.

Takım başarısının her şeyden önce geldiğini vurgulayan genç oyuncu, "Elbette daha fazla gol ve asist yapmak isterim ama burada en önemlisi takımın performansı. İnşallah bu şekilde devam ederiz ve sezon sonuna kadar aynı istikrarı sürdürürüz" ifadelerini kullandı.

Mercan, forma rekabeti yaşadığı Archie Brown ile ilişkisine de değinerek, "Archie Brown ile ilişkimiz çok iyi. Birbirimizi sürekli destekliyoruz. Rekabet iyi bir şey; ikimiz de üstüne koyarak oynuyoruz. Aramızda güçlü bir bağ var. O oynadığında ben onu destekliyorum, ben oynadığımda da o beni destekliyor" şeklinde konuştu.