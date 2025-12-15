Sakaryaspor evinde 3 puanı 3 golle aldı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 21:59 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 22:25
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor konuk ettiği Hatayspor'u farklı geçti. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Sakaryaspor evinde Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Burak Çoban, 71. dakikada Lukas Zwolinski ve 75. dakikada Josip Vukovic kaydetti.

Hatayspor Oğuzhan Matur 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 22'ye çıkaran Sakaryaspor haftayı 12. sırada tamamladı. Hatayspor ise 5 puanla 19. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Emre Demir'in orta sahanın ilerisinden ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Burak Çoban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalenin sağ köşesinden ağlara göndermeyi başardı. 1-0

34. dakikada ceza sahası içerisinden Zwolinski'nin çektiği şutu kaleci Demir Sarıcalı kornere çeldi.

66. dakikada Vukovic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Demir Sarıcalı, topu çıkarmayı başardı.

71. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasının sol tarafından verdiği pasta, Zwolinski meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

75. dakikada Kakuta'nın sağ kanattan kullandığı kornere, şık bir kafa vuruşu yapan Vukovic, topu ağlara göndermeyi başardı. 3-0

90. dakikada Oğuzhan Matur, itirazının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

