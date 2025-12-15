CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Fenerbahçe-Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada tekrar ikinciliğe yükselmeyi hedefleyen Kanarya, Kadıköy'de oynanan maçta hata yapmak istemiyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Domenico Tedesco ve öğrencilerinin kritik mücadelede nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 19:55
Fenerbahçe-Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Fenerbahçe-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan kritik karşılaşmayla sona eriyor. Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada yeniden zirve yarışında avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe için bu mücadele, ligdeki konumunu güçlendirme adına büyük önem taşıyor. Kanarya, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE-KONYASPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Fenerbahçe-Konyaspor maçı

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı hangi kanalda

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut

Tedesco: Bugün çok ofansif oynayacağız!
