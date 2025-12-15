Fenerbahçe-Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan kritik karşılaşmayla sona eriyor. Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada yeniden zirve yarışında avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe için bu mücadele, ligdeki konumunu güçlendirme adına büyük önem taşıyor. Kanarya, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut