Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni dönem! Grup maçlarına VAR geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası için kritik bir statü değişikliğine imza attı. Federasyon, yaptığı resmi duyuruda 2025-2026 sezonundan itibaren turnuvanın grup aşamasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını belirtti.

TFF açıklamasında,"Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarihli toplantısında alınan kararla Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenlemeyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren, Futbol Oyun Kuralları ve VAR Protokolüne uygun şekilde çevrim içi VAR sistemi uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bu karar ile birlikte Türkiye Kupası'nda ilk kez grup maçlarından itibaren VAR kullanılacak. Daha önce VAR uygulaması yalnızca eleme aşamasındaki karşılaşmalarda devreye giriyordu.