Berke Özer için Avrupa devleri sırada! İtalyan devinden yakın takip

Berke Özer için Avrupa devleri sırada! İtalyan devinden yakın takip

Lille formasıyla Ligue 1 ve Avrupa arenasında sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken milli kaleci Berke Özer, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. İtalyan devi Milan’ın, 25 yaşındaki file bekçisini yakından izlediği belirtiliyor. İşte detaylar…

Berke Özer için Avrupa devleri sırada! İtalyan devinden yakın takip

Sezon başında Lille'in, Lucas Chevalier'in ayrılığı sonrası kalesini emanet ettiği Berke Özer, kısa sürede gösterdiği performansla Fransa'da alkış topladı. Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan milli kaleci, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

İtalyan basınına göre Berke Özer'in adı özellikle Milan ile anılıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Milan'ın kaptanı Mike Maignan ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamaması halinde, alternatifler arasında Berke Özer'in üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Kırmızı-siyahlıların listesinde Lens'in 21 yaşındaki kalecisi Robin Risser de bulunuyor. Ancak Maignan sonrası için hem tecrübeli hem de gelişime açık bir isim arayan Milan yönetiminin, penaltılardaki başarısı ve büyük maçlardaki soğukkanlılığıyla öne çıkan Berke Özer'e daha sıcak baktığı belirtiliyor.

Lille, sezon başında milli kaleciyi 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Öte yandan Berke Özer'in eski kulübü Fenerbahçe'nin, olası bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor.

