CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Madrid Başkanı Perez İspanyol futbolunda hakem olaylarını eleştirdi

Real Madrid Başkanı Perez İspanyol futbolunda hakem olaylarını eleştirdi

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, İspanyol futbolundaki hakem olaylarını eleştirerek, "Bu böyle devam etmez. Futbol kurumlarının bu mücadelede Real Madrid'i yalnız bırakması tamamen akıl almaz bir durum." dedi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 18:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid Başkanı Perez İspanyol futbolunda hakem olaylarını eleştirdi

Perez, Real Madrid'in spor tesislerinde düzenlenen, basın etkinliğinde konuşma yaptı.

İspanya futbolunda "Negreira olayı" diye adlandırılan, Barcelona Kulübü ile eski İspanyol futbol hakemi ve eski Teknik Hakemler Komitesi Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira arasında hakem bilgilerinin aktarıldığı yolsuzluk soruşturmasına atıfta bulunan Real Madrid Başkanı, bunun futbol dünyasının en büyük skandalı olduğunu savundu.

Perez, "Bu davada adalet için mücadele eden tek tarafın biz olmamız nasıl mümkün olabilir? Hakemlerin bunu unutmamızı ve yolumuza devam etmemizi istemesi nasıl mümkün olabilir? Futbol tarihinin en büyük skandalını nasıl unutabiliriz? Asla unutmayacağız." şeklinde konuştu.

İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga kurumunun, "futbolda rekabetin bütünlüğünü sağlamak ve adaleti aramakla sorumlu olduğunu ve yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını" aktaran Perez, "Negreira olayı, bugün futbolun, hatta uluslararası düzeyde bile karşı karşıya olduğu en ciddi sorundur. Son zamanlarda bildirildiği gibi, hakemler hakkında teknik raporlar için 8 milyon avrodan fazla ödeme yapıldığı ve bu raporların alıcısı olması gereken antrenörler tarafından bile hiç görülmediği artık biliniyor." açıklamasında bulundu.

Perez, "Milyonlarca avronun, görünüşe göre işe yaramayan, hatta antrenörlere bile verilmeyen ve varlığından haberdar bile olmadıkları teknik raporlar için ödendiğine kim inanabilir? Bugün, sporumuzun imajını zedeleyen ve İspanyol hakemlik yapısında radikal bir değişime duyulan ihtiyacı vurgulayan bir davanın sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Perez ayrıca Real Madrid'in son oynadığı Girona ve Alaves maçlarında hakem hatalarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Size somut bir örnek vermek gerekirse, dün, bir kupa finalinden bir gün önce kulübümüze karşı işlem başlatmakla tehdit eden bir hakem tarafından VAR incelemesi yapıldı. Bu durumu başka bir ülkede hayal edebiliyor musunuz? Ve dün veya Girona'daki önceki maçımızda gördüğünüz gibi, son iki deplasman maçımızda Vinicius veya Rodrygo'nun aldığı fauller penaltı olarak değerlendirilmiyor. Bu, bu sezona özgü yeni hakemlik olaylar."

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye 18'lik kanat!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı başladı! Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada
Berke için Avrupa devleri sırada!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Perez İspanya'daki hakem olaylarını eleştirdi! Perez İspanya'daki hakem olaylarını eleştirdi! 18:50
Sergio Reguilon'un yeni adresi belli oldu! Sergio Reguilon'un yeni adresi belli oldu! 18:49
Başakşehir’de Shomurodov etkisi Başakşehir’de Shomurodov etkisi 18:38
Berke için Avrupa devleri sırada! Berke için Avrupa devleri sırada! 18:00
Yeni Malatyaspor Menemen FK maçına çıkmayacak Yeni Malatyaspor Menemen FK maçına çıkmayacak 17:47
Emir Perçin bronz madalya kazandı! Emir Perçin bronz madalya kazandı! 16:52
Daha Eski
G.Saray'a fırsat transferi! G.Saray'a fırsat transferi! 16:30
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 16:22
Berkay Karakurt'tan tarihi başarı! Berkay Karakurt'tan tarihi başarı! 16:14
Judocular zaferle döndü! Judocular zaferle döndü! 16:08
Deniz Sapmaz Avrupa Finali’nde yarışacak! Deniz Sapmaz Avrupa Finali’nde yarışacak! 16:00
F.Bahçe'ye 18'lik kanat! F.Bahçe'ye 18'lik kanat! 15:53