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Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:53 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:00
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Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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