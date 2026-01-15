CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kante transferinde yeni gelişme! Önümüzdeki saatlerde...



Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, her konuda anlaşma sağladığı N'Golo Kante'nin transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Fransız yıldızın sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 16:29


Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.



Sarı-lacivertlilerde tüm dikkatler N'Golo Kante transferine çevrildi.



Fenerbahçe'de Futbol A.Ş'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, geçtiğimiz günlerde tecrübeli oyuncuyla görüşmek için Dubai'ye gitmişti.



Kante ile bir araya gelen Torunoğulları ve Özek, yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.



Fenerbahçe'nin Al-Ittihad ile anlaşması ve Suudi Pro Ligi'nden onay çıkması sonrası transferin resmiyet kazanması beklenirken.



Sarı-lacivertlilerde 34 yaşındaki futbolcunun transferi için geri sayım başlarken, yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



YENİ TEMASLAR BAŞLIYOR

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Fenerbahçe'nin önümüzdeki saatlerde N'Golo Kante'nin transferini hızlandırmak için yeni temaslar kurmayı planladığını açıkladı.



Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol attı.



Fransız yıldızın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Anasayfa
