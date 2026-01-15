İkas Eyüpspor 3 puanı Umut Bozok ile aldı! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında İkas Eyüpspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1 kazandı.

Konuk ekip 26. dakikada Özder Özcan ile öne geçti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45 ve 86. dakikada dakikada Umut Bozok kaydetti.

Eyüpspor puanını 3 yaparken, Iğdır FK 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK öne geçti. Atakan Çankaya'nın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Özder Özcan, topla buluştuktan sonra ceza sahasına girdi. Kaleci Jankat Yılmaz ile karşı karşıya kalan Özder, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

44. dakikada Eyüpspor, penaltı kazandı. Maçın hakemi Fatih Tokail, Legowski'nin yaptığı vuruşta ceza sahası içinde Conte'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

78. dakikada Eyüpspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Metehan Altunbaş'ın ceza sahasına girdikten sonra Serkan Asan ile Oğuz Kağan Güçtekin'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Tokail, kararını değiştirdi ve faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

86. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Talha Ülvan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta Emir Ortakaya, arka direkte topu kafayla içeriye çevirdi. Altıpasın gerisinde bulunan Metehan Altunbaş, kafayla meşin yuvarlağı Umut Bozok'un önüne indirdi. Umut'un kale önünde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1

İŞTE MAÇIN GOLLERİ