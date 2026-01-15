Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Sipay Bodrum FK, evinde Tümosan Konyaspor’u konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında Gençlerbirliği’ne 3-2 mağlup olarak henüz puanla tanışamayan ve 6. sırada yer alan Bodrum FK, taraftarı önünde Süper Lig ekibini devirerek üst tura yükselme umutlarını canlandırmak istiyor. Öte yandan, ilk haftada Antalyaspor’u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran ve grupta 3. sırada bulunan Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ise, bu zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmayı planlıyor. Bodrum FK - Konyaspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 15 Ocak 2026, Perşembe 17:52

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Sipay Bodrum FK, evinde Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.

Gruptaki ilk maçında Gençlerbirliği'ne 3-2 mağlup olarak henüz puanla tanışamayan ve 6. sırada yer alan Bodrum FK, taraftarı önünde Süper Lig ekibini devirerek üst tura yükselme umutlarını canlandırmak istiyor.

Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ise, bu zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmayı planlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ


Bodrum FK:Bahri, İsmail, Cenk, Mustafa, Omar, Adem, Furkan, Ege, Enes, Dimitrov, Seferi.

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Morten, Tunahan, Bardhi, Muleka, Umut

BODRUM FK - KONYASPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


Bodrum FK-Konyaspor MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bodrum FK-Konyaspor maçı, 15 Ocak Perşembe günü saat 18.00'de başladı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

EN SON HABERLER

İkas Eyüpspor 3 puanı Umut Bozok ile aldı! İşte maçın özeti
Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası
İkas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK | CANLI İZLE
Çaykur Rizespor'u yenen Erzurumspor FK galibiyetle tanıştı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün VAR hakemleri açıklandı!