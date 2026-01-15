Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Sipay Bodrum FK, evinde Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.

Gruptaki ilk maçında Gençlerbirliği'ne 3-2 mağlup olarak henüz puanla tanışamayan ve 6. sırada yer alan Bodrum FK, taraftarı önünde Süper Lig ekibini devirerek üst tura yükselme umutlarını canlandırmak istiyor.

Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ise, bu zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmayı planlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ



Bodrum FK:Bahri, İsmail, Cenk, Mustafa, Omar, Adem, Furkan, Ege, Enes, Dimitrov, Seferi.

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Morten, Tunahan, Bardhi, Muleka, Umut



Bodrum FK-Konyaspor MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bodrum FK-Konyaspor maçı, 15 Ocak Perşembe günü saat 18.00'de başladı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.