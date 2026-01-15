Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, evinde 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk ederek gruptaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek turnuvaya fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak 2'de 2 yapmanın ve gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmanın planlarını yapıyor. Trendyol 1. Lig ekibi Keçiörengücü ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak için sahaya çıkıyor.

Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Ali Can Alp üstleniyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rashica, El Bilal, Abraham



KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı, 15 Ocak Perşembe günü, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.