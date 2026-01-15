Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş - Keçiörengücü maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, evinde 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk ederek gruptaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Gruptaki ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek turnuvaya fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak 2'de 2 yapmanın ve gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmanın planlarını yapıyor. 1. Lig ekibi Keçiörengücü ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçını haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 15 Ocak 2026, Perşembe 19:26 Güncelleme: 15 Ocak 2026, Perşembe 19:37

Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Ali Can Alp üstleniyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rashica, El Bilal, Abraham

KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı, 15 Ocak Perşembe günü, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

