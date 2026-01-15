Porto'dan Mourinho'ya göndermeli paylaşım!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak üst tura yükseldi. Porto'ya galibiyeti ve turu getiren golü 15. dakikada Jan Bednarek kaydetti.

Porto, galibiyetin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Mourinho'nun, maç öncesinde söylediği "Analiz edilmesi kolay bir takım" cümlesine göndermede bulunan Porto, paylaşımına "Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor." notunu düştü.

