CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Porto'dan Mourinho'ya göndermeli paylaşım!

Porto'dan Mourinho'ya göndermeli paylaşım!

Porto, Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica'yı mağlup ederek üst tura yükseldikleri maçın ardından Jose Mourinho'nun o sözlerine göndermede bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 15:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Porto'dan Mourinho'ya göndermeli paylaşım!

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak üst tura yükseldi. Porto'ya galibiyeti ve turu getiren golü 15. dakikada Jan Bednarek kaydetti.

Porto, galibiyetin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Mourinho'nun, maç öncesinde söylediği "Analiz edilmesi kolay bir takım" cümlesine göndermede bulunan Porto, paylaşımına "Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor." notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM

Idefix reklam
G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı!
DİĞER
Dursun Özbek’in gönlündeki orta saha belli oldu! Sadece onu istiyor...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TRT Genç kanalının açılış töreninde önemli açıklamalar
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 14:52
Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! 14:39
G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! 14:19
Serie A | Como-Milan maçı detayları! Serie A | Como-Milan maçı detayları! 14:19
Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! 14:03
Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! 13:38
Daha Eski
Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! 13:23
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 12:33
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! 12:10
Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 12:08
Dadaşlar galibiyetle tanıştı! Dadaşlar galibiyetle tanıştı! 11:57
F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! 11:55