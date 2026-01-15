Sipay Bodrum FK-Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Saati ve yayın kanalı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Sipay Bodrum FK, evinde Tümosan Konyaspor’u konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında Gençlerbirliği’ne 3-2 mağlup olarak henüz puanla tanışamayan ve 6. sırada yer alan Bodrum FK, taraftarı önünde Süper Lig ekibini devirerek üst tura yükselme umutlarını canlandırmak istiyor. Öte yandan, ilk haftada Antalyaspor’u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran ve grupta 3. sırada bulunan Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ise, bu zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmayı planlıyor. Peki Bodrum FK-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 13:38
Bodrum FK-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bodrum İlçe Stadyumu'nda Yusuf Adnan Kendirciler'in düdüğüle başlayacak olan Bodrum FK-Konyaspor karşılaşması, B Grubu'ndaki dengeleri altüst edebilir. Ev sahibi Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, ligdeki as kadrosunu kupada da sahaya sürerek erken bir gol bulmayı hedeflerken, takımda önemli bir sakatın bulunmaması teknik heyetin elini güçlendiriyor. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise teknik direktör Çağdaş Atan sakatlıklarla boğuşuyor. Özellikle Konyaspor'un dış saha disiplini ile Bodrum'un evindeki dirençli oyunu arasındaki büyük rekabete sahne olacak karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik.

Bodrum FK-Konyaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK-Konyaspor maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 18.00'de, Yusuf Adnan Kendirciler'in düdüğüyle start alacak.

Bodrum FK-Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

Bodrum FK-Konyaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK-Konyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

