Sipay Bodrum FK-Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Saati ve yayın kanalı!

Bodrum FK-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bodrum İlçe Stadyumu'nda Yusuf Adnan Kendirciler'in düdüğüle başlayacak olan Bodrum FK-Konyaspor karşılaşması, B Grubu'ndaki dengeleri altüst edebilir. Ev sahibi Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, ligdeki as kadrosunu kupada da sahaya sürerek erken bir gol bulmayı hedeflerken, takımda önemli bir sakatın bulunmaması teknik heyetin elini güçlendiriyor. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise teknik direktör Çağdaş Atan sakatlıklarla boğuşuyor. Özellikle Konyaspor'un dış saha disiplini ile Bodrum'un evindeki dirençli oyunu arasındaki büyük rekabete sahne olacak karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik.

Bodrum FK-Konyaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK-Konyaspor maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 18.00'de, Yusuf Adnan Kendirciler'in düdüğüyle start alacak.

Bodrum FK-Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

Bodrum FK-Konyaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK-Konyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.