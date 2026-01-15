Galatasaray'ın transfer operasyonunu İtalyanlar duyurdu: Ses getirecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da taraftarların heyecanla takip ettiği transfer hareketliliğinde son olarak Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalya'ya gitmiş ve kulübün buradaki hedefleri için görüşmelere başlamıştı. Çizme basını, sarı-kırmızılıların titizlikle yürüttüğü operasyonun detaylarını ortaya çıkardı. İşte gündeme bomba gibi düşen o haber...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 14:29
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Devre arası sessizliği süren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetimin koordineli bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonuna dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Cimbom'da hedeflenen ve görüşmelerin sürdüğü yıldızların kim olduğu taraftarlar tarafından merak edilirken dış basında servis edilen o haber gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray'a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadelerinin ardından transferde rota İtalya'ya dönmüştü.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun İtalya'da sürdürdüğü görüşmelerden dikkat çeken detaylar basına sızdırıldı. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde sarı-kırmızılıların herhangi bir 9 numara arayışı olmadığı belirtildi. Öte yandan yönetimin orta saha ve hücum hattına taraftarları çok sevindirecek ve Avrupa'da ses getirecek isimler aradığı kaydedildi.

Adı son zamanlarda sık sık gündeme gelen Youssouf Fofana'nın Galatasaray'a önerildiği fakat aranan profile uymasına rağmen yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray yönetimi için bir hedef olmadığı aktarıldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle son dönemlerde gündemin sıcak isimlerinden biri haline gelen Davide Frattesi'ye onay vermediği ve İtalyan yıldızdan farklı özelliklere sahip bir oyuncu aradığı, yönetime ise bu konudaki talebini ilettiği ortaya çıktı.

Juventus'tan Teun Koopmeiners gibi pek çok yıldız ismin sarı-kırmızılılara önerildiği ve Galatasaray'ın masasında çok sayıda ihtimal olduğu kaydedildi.

Atalanta'nın 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Ederson'a olan ilginin ise yüksek olduğu notu düşüldü.

İtalya'da Kavukcu aracılığıyla temaslar sürerken Cimbom'un "ses getirecek bir transfer" için gizli bir operasyon yürüttüğü vurgulandı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
