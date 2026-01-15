Galatasaray'ın transfer operasyonunu İtalyanlar duyurdu: Ses getirecek

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun İtalya'da sürdürdüğü görüşmelerden dikkat çeken detaylar basına sızdırıldı. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde sarı-kırmızılıların herhangi bir 9 numara arayışı olmadığı belirtildi. Öte yandan yönetimin orta saha ve hücum hattına taraftarları çok sevindirecek ve Avrupa'da ses getirecek isimler aradığı kaydedildi.

Adı son zamanlarda sık sık gündeme gelen Youssouf Fofana'nın Galatasaray'a önerildiği fakat aranan profile uymasına rağmen yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray yönetimi için bir hedef olmadığı aktarıldı.