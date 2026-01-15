Anadolu Efes-Baskonia MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes ile Baskonia karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan temsilcimiz, evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Güçlü rakibine karşı kazanmanın hesaplarını yapan lacivert-beyazlı ekip, 21 haftada aldığı 15 yenilgiyle turnuvada 18. sıraya kadar geriledi. Basketbolseverler ise "Anadolu Efes-Baskonia maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Anadolu Efes-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 15:35
EuroLeague'de 22. hafta heyecanı, Anadolu Efes ile Baskonia arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan temsilcimiz, sahasında çıkacağı bu maçta kötü seriye son vermeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 21 haftada aldığı 15 mağlubiyetin ardından sıralamada 18. basamağa gerilerken, Baskonia karşısında çıkış arıyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor. Peki, Anadolu Efes-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 22. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Baskonia maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Baskonia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Ligi'nde son 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Baskonia'ya üstünlük kurarak kötü gidişe son vermeye çalışacak. Geride kalan 21 haftada 6 galibiyet, 15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, averajla 18. sırada yer aldı. Organizasyondaki 21 karşılaşmanın 7'sini kazanan, 14'ünü kaybeden Baskonia ise haftaya averajla 16. basamakta girdi.

ANADOLU EFES İLE BASKONIA ARASINDA 31. RANDEVU

Anadolu Efes ile Baskonia, Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2003-04 sezonundan bu yana 30 mücadelenin 16'sını lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise İspanya ekibi kazandı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında İspanya'da oynanan mücadelede Baskonia'ya 86-75 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes-Baskonia maçı istatistikleri

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 897. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 897. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 896 karşılaşmada 500 galibiyet, 396 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 649. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 648 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 305'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

