Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Hakan Çalhanoğlu gerçeği! Görüşmeler...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer görüşmeleri için İtalya'ya giden Galatasaray yönetimi, Serie A'da forma giyen birkaç yıldızı renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden renklerine bağlamak istediği iddia edilmişti. İtalyan basını, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferindeki gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 16:07
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için İtalya'ya gitti.

Adı birçok yıldızla anılan Cimbom'da gündemde yer alan isimlerden birisinin de Hakan Çalhanoğlu olduğu iddia edildi.

Yönetimin, milli futbolcuyla Milano'da bir görüşme gerçekleştireceği öne sürülmüştü.

İtalyan basını, tecrübeli oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray ile Inter, Hakan Çalhanoğlu için bir görüşme planlamadı.

Haberde milli oyuncunun Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun kilit oyuncularından biri olduğu belirtildi.

İtalyan devinin yıldız futbolcuyu satmak istemediği ve bu nedenle Galatasaray işe görüşmelere başlama niyetinde olmadığı aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

