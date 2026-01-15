CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş, evinde 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü’nü konuk ederek gruptaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Gruptaki ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek turnuvaya fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak 2'de 2 yapmanın ve gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmanın planlarını yapıyor. Öte yandan, ilk haftada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 3-1 devirerek averajla liderlik koltuğunda oturan Keçiörengücü ise, İstanbul’dan puan çıkararak sürprizine devam etmek niyetinde. Her iki takımın da gruptaki stratejik konumunu belirleyecek kritik bir viraj niteliği taşıyan maçın detayları merak ediliyor. İşte Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı canlı yayın bilgileri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 14:52
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Beşiktaş-Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, 2026 yılına kupada 2'de 2 yaparak başlamak için Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının huzuruna çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte devre arası kampı sonrası sakatlıklarını tamamen atlatan Cengiz Ünder, Jota Silva ve genç yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun maç kadrosunda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürürken; Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Wilfred Ndidi ve kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli isim Necip Uysal bu akşam forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede Ersin Destanoğlu'na, savunmada ise yeni transferlerden Djalo'ya şans vermesi bekleniyor. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise disiplinli savunması ve kontratak gücüyle Beşiktaş'a zorluk çıkarmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş-Keçiörengücü maçı yayın bilgileri...

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı, 15 Ocak Perşembe günü, saat 20.30'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Ali Can Alp üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Toure, Rashica, Abraham

Keçiörengücü: Emre, Oğuzhan, Wellington, Ishak, Tahsin, Ali, İbrahım, Halil Can, Hüseyin, Ezeh, Djab

KARTAL'DA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak. Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?

4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek. Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

ASpor CANLI YAYIN

Idefix reklam
Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor | CANLI
DİĞER
Levent Tüzemen, Galatasaray’daki problemi açıkladı! “Büyük sıkıntı yaşar”
Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | "3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim" | MASAK raporları soruldu
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! 14:19
Serie A | Como-Milan maçı detayları! Serie A | Como-Milan maçı detayları! 14:19
Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! 14:03
Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! 13:38
Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! 13:23
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 12:33
Daha Eski
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! 12:10
Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 12:08
Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor | CANLI Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor | CANLI 11:57
F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! 11:55
Talisca'dan flaş transfer açıklaması! Talisca'dan flaş transfer açıklaması! 11:38
Kupada günün VAR hakemleri açıklandı! Kupada günün VAR hakemleri açıklandı! 11:13