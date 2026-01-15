CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Como-Milan maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A CANLI YAYIN

Como-Milan maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A CANLI YAYIN

Serie A’nın 20. haftasında Como, evinde lig ikincisi AC Milan’ı ağırlıyor. Cesc Fabregas yönetiminde sergilediği estetik futbolla 34 puan toplayarak 6. sıraya kadar yükselen Como, taraftarı önünde bir sürpriz daha yaparak Avrupa kupaları yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Öte yandan, 40 puanla lider Inter’in en yakın takipçisi olan Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan ise, son iki maçından beraberlikle ayrılmanın verdiği puan kaybını bu zorlu deplasmanda telafi etmek niyetinde. İtalya'nın en çok topa sahip olan takımlarından biri olan Como ile ligin en formda hücum hatlarından birine sahip olan Milan arasındaki bu randevu, hem taktiksel derinliği hem de yıldız isimlerin düellosuyla haftanın maçı olmaya aday. İşte Como-Milan maçı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 14:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Como-Milan maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A CANLI YAYIN

Como-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak Como-Milan mücadelesi, ligin zirve hattındaki dengeleri değiştirebilecek bir öneme sahip. Ev sahibi Como'da, Milan'dan kiralık olarak kadroya katılan ancak sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek olan Álvaro Morata'nın eksikliği hücum hattında büyük bir boşluk yaratıyor; ayrıca Assane Diao ve Goldaniga gibi isimlerin yokluğu da rotasyonu kısıtlıyor. Milan cephesinde ise teknik direktör Allegri, geçtiğimiz maçta dinlendirdiği tecrübeli yıldız Luka Modric'i yeniden ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor. Savunmada Pavlovic gibi önemli eksiklere rağmen Milan, Christian Pulisic gibi silahlarıyla Como'nun ön alan baskısını kırarak 3 puana uzanmak istiyor. İşte Como-Milan maçının detayları...

Como-Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Milan maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Como-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Milan mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı!
Idefix reklam
DİĞER
Dursun Özbek’in gönlündeki orta saha belli oldu! Sadece onu istiyor...
Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | "3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim" | MASAK raporları soruldu
Talisca'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 14:52
Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! 14:39
G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! 14:19
Serie A | Como-Milan maçı detayları! Serie A | Como-Milan maçı detayları! 14:19
Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! 14:03
Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! 13:38
Daha Eski
Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! 13:23
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 12:33
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! 12:10
Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 12:08
Dadaşlar galibiyetle tanıştı! Dadaşlar galibiyetle tanıştı! 11:57
F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! 11:55