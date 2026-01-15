Como-Milan maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A CANLI YAYIN

Como-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak Como-Milan mücadelesi, ligin zirve hattındaki dengeleri değiştirebilecek bir öneme sahip. Ev sahibi Como'da, Milan'dan kiralık olarak kadroya katılan ancak sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek olan Álvaro Morata'nın eksikliği hücum hattında büyük bir boşluk yaratıyor; ayrıca Assane Diao ve Goldaniga gibi isimlerin yokluğu da rotasyonu kısıtlıyor. Milan cephesinde ise teknik direktör Allegri, geçtiğimiz maçta dinlendirdiği tecrübeli yıldız Luka Modric'i yeniden ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor. Savunmada Pavlovic gibi önemli eksiklere rağmen Milan, Christian Pulisic gibi silahlarıyla Como'nun ön alan baskısını kırarak 3 puana uzanmak istiyor. İşte Como-Milan maçının detayları...

Como-Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Milan maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Como-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Milan mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug