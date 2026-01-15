CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A CANLI İZLE | Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman? Hangi kanalda?

CANLI İZLE | Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Serie A’nın 20. haftasında Hellas Verona, kendi sahasında ligin istikrarlı ekiplerinden Bologna ile kozlarını paylaşıyor. Topladığı 13 puanla 19. sırada yer alan ve küme düşme hattından kurtulmak için acil puana ihtiyacı olan Hellas Verona, taraftarı önünde 2026’nın ilk galibiyetini alarak nefes almak istiyor. Öte yandan, 27 puanla 9. sırada bulunan ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Bologna ise, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek ilk 7 içerisindeki yerini perçinlemeyi planlıyor. İşte Hellas Verona-Bologna maçının yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 14:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI İZLE | Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Hellas Verona-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Marc'Antonio Bentegodi'de çalacak olan düdükle birlikte, Serie A'nın alt ve orta sıralarındaki dengeleri değiştirecek bir 90 dakika başlayacak. Ev sahibi Verona'da diz bağlarından sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Tomas Suslov'un yokluğu hücum yaratıcılığını kısıtlarken, teknik heyetin gol yollarında Orban ve Giovane ikilisine güvenmesi bekleniyor; ayrıca savunmada Nelsson'un liderliği hayati önem taşıyacak. Konuk ekip Bologna cephesinde ise sakatlıkları süren kaleci Skorupski ve tecrübeli Bernardeschi'nin eksikliği hissedilse de, son deplasman maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli forvet Santiago Castro takımın en büyük skor umudu olarak öne çıkıyor. Verona'nın ligdeki savunma zafiyetleri ve Bologna'nın deplasmanlardaki disiplinli oyun karakteri düşünüldüğünde, maçın kaderini büyük oranda orta sahadaki Gagliardini ve Freuler arasındaki ikili mücadelelerin galibi belirleyecek. İşte Hellas Verona-Bologna maçının detayları...

HELLAS VERONA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hellas Verona-Bologna maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

HELLAS VERONA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Marcantonio Bentegodi'deki Hellas Verona-Bologna mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı!
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
DİĞER
Fenerbahçe’de En-Nesyri’nin yerine sürpriz! Kimse bu hamleyi beklemiyordu...
Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | "3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim" | MASAK raporları soruldu
Talisca'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 14:52
Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! 14:39
G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! 14:19
Serie A | Como-Milan maçı detayları! Serie A | Como-Milan maçı detayları! 14:19
Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! Hellas Verona-Bologna maçı ayrıntıları! 14:03
Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! Bodrum FK-Konyaspor maçı hakkında! 13:38
Daha Eski
Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! Eyüpspor-Iğdır FK maçı tüm detayları! 13:23
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 12:33
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! 12:10
Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 12:08
Dadaşlar galibiyetle tanıştı! Dadaşlar galibiyetle tanıştı! 11:57
F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! 11:55