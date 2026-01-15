CANLI İZLE | Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Hellas Verona-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Marc'Antonio Bentegodi'de çalacak olan düdükle birlikte, Serie A'nın alt ve orta sıralarındaki dengeleri değiştirecek bir 90 dakika başlayacak. Ev sahibi Verona'da diz bağlarından sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Tomas Suslov'un yokluğu hücum yaratıcılığını kısıtlarken, teknik heyetin gol yollarında Orban ve Giovane ikilisine güvenmesi bekleniyor; ayrıca savunmada Nelsson'un liderliği hayati önem taşıyacak. Konuk ekip Bologna cephesinde ise sakatlıkları süren kaleci Skorupski ve tecrübeli Bernardeschi'nin eksikliği hissedilse de, son deplasman maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli forvet Santiago Castro takımın en büyük skor umudu olarak öne çıkıyor. Verona'nın ligdeki savunma zafiyetleri ve Bologna'nın deplasmanlardaki disiplinli oyun karakteri düşünüldüğünde, maçın kaderini büyük oranda orta sahadaki Gagliardini ve Freuler arasındaki ikili mücadelelerin galibi belirleyecek. İşte Hellas Verona-Bologna maçının detayları...

HELLAS VERONA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hellas Verona-Bologna maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

HELLAS VERONA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Marcantonio Bentegodi'deki Hellas Verona-Bologna mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.