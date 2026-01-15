CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eyüpspor-Iğdır FK maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eyüpspor-Iğdır FK maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında İKAS Eyüpspor, evinde Alagöz Holding Iğdır FK’yı ağırlıyor. Gruptaki ilk maçında Samsunspor’a deplasmanda 2-1 kaybeden ve henüz puanı bulunmayan Eyüpspor, taraftarı önünde kazanarak gruptaki kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Atilla Gerin, bu maçla birlikte eflatun-sarılıların başındaki ilk sınavına çıkacak. Diğer tarafta, gruptaki ilk maçında Aliağa Futbol ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıran Iğdır FK ise, Süper Lig temsilcisi karşısında dirençli bir futbol sergileyerek İstanbul’dan puanla dönmek ve gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek istiyor. İşte Eyüpspor-Iğdır FK maçı detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 13:23
Eyüpspor-Iğdır FK maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eyüpspor-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pendik Stadı'ndaki Eyüpspor-Iğdır FK mücadelesi, Eyüpspor için hem gruptaki prestiji hem de yeni teknik heyetin rüştünü ispat etmesi açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden savunmanın kilit isimleri bu önemli randevuda forma giyemeyecek; ancak Atilla Gerin'in hücum hattında tecrübeli ayaklarla erken sonuç almayı planladığı belirtiliyor. Konuk ekip Iğdır FK tarafında ise işler oldukça pozitif; gruptaki puan durumunda rakibinin önünde yer alan yeşil-beyazlılar, deplasmanda oynamasına rağmen kontrollü ve cesur bir futbolla sürpriz peşinde olacak. Özellikle orta sahadaki direnciyle tanınan Iğdır temsilcisi, Eyüpspor'un savunmadaki eksiklerini fırsata çevirip kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak. İşte Eyüpspor-Iğdır FK maçının detayları...

Eyüpspor-Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Iğdır FK maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Pendik Stadyumu'ndaki mücadele, saat 15.30'da, Fatih Tokail'in düdüğüyle start alacak.

Eyüpspor-Iğdır FK MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

Eyüpspor-Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Iğdır FK maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

