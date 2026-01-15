Eyüpspor-Iğdır FK maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eyüpspor-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pendik Stadı'ndaki Eyüpspor-Iğdır FK mücadelesi, Eyüpspor için hem gruptaki prestiji hem de yeni teknik heyetin rüştünü ispat etmesi açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden savunmanın kilit isimleri bu önemli randevuda forma giyemeyecek; ancak Atilla Gerin'in hücum hattında tecrübeli ayaklarla erken sonuç almayı planladığı belirtiliyor. Konuk ekip Iğdır FK tarafında ise işler oldukça pozitif; gruptaki puan durumunda rakibinin önünde yer alan yeşil-beyazlılar, deplasmanda oynamasına rağmen kontrollü ve cesur bir futbolla sürpriz peşinde olacak. Özellikle orta sahadaki direnciyle tanınan Iğdır temsilcisi, Eyüpspor'un savunmadaki eksiklerini fırsata çevirip kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak. İşte Eyüpspor-Iğdır FK maçının detayları...

Eyüpspor-Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Iğdır FK maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Pendik Stadyumu'ndaki mücadele, saat 15.30'da, Fatih Tokail'in düdüğüyle start alacak.

Eyüpspor-Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Iğdır FK maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.