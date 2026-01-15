CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Augsburg-Union Berlin maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bundesliga’nın 17. haftasında Augsburg, kendi sahasında ligin orta sıralarında yer alan Union Berlin’i konuk ediyor. Topladığı 14 puanla 15. sırada yer alan ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Manuel Baum’un öğrencileri, geçtiğimiz hafta Mönchengladbach karşısında alınan 4-0’lık ağır mağlubiyetin izlerini bu maçla silmeyi hedefliyor. Öte yandan, 22 puanla 9. sırada bulunan ve Avrupa kupaları potasına yaklaşmak isteyen Steffen Baumgart yönetimindeki Union Berlin ise, son lig maçında Mainz ile 2-2 berabere kalarak kaybettiği puanları bu deplasmanda telafi etmenin hesaplarını yapıyor. İşte Augsburg-Union Berlin maçının yayın bilgileri...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 14:39
Augsburg-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

WWK Arena'da oynanacak Augsburg-Union Berlin mücadelesi, her iki takımın sezonun ikinci yarısındaki hedeflerini doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Ev sahibi Augsburg'da savunmanın bel kemiği Jeffrey Gouweleeuw ve Chrislain Matsima'nın sakatlıkları savunma hattında ciddi bir gedik açarken, cezası sona eren sol bek Dimitrios Giannoulis'in takıma dönüşü teknik direktör Manuel Baum'un elini bir nebze olsun güçlendiriyor. Konuk ekip Union Berlin cephesinde ise sakatlıkları bulunan Robert Skov ve Tom Rothe gibi önemli kanat oyuncularının yokluğu taktiksel bir değişimi zorunlu kılıyor; ancak orta sahada Rani Khedira'nın liderliği ve hücumda Ilyas Ansah'ın yükselen formu Başkent ekibinin en büyük kozları olacak. Augsburg'un evindeki son maçlarda sergilediği dirençli futbol ile Union Berlin'in kompakt savunma anlayışının karşı karşıya geleceği bu randevuda, duran toplar ve kanat organizasyonları skoru belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor. İşte Augsburg-Union Berlin maçının deftayları...

Augsburg-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg-Union Berlin maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Augsburg Arena'daki mücadele, saat 22.30'da, Florian Badstübner'İN düdüğüyle start alacak.

Augsburg-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg-Union Berlin maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Augsburg-Union Berlin MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Essende, Claude-Maurice

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Burcu, Ansah, Jeong

