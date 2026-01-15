Augsburg-Union Berlin maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Augsburg-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

WWK Arena'da oynanacak Augsburg-Union Berlin mücadelesi, her iki takımın sezonun ikinci yarısındaki hedeflerini doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Ev sahibi Augsburg'da savunmanın bel kemiği Jeffrey Gouweleeuw ve Chrislain Matsima'nın sakatlıkları savunma hattında ciddi bir gedik açarken, cezası sona eren sol bek Dimitrios Giannoulis'in takıma dönüşü teknik direktör Manuel Baum'un elini bir nebze olsun güçlendiriyor. Konuk ekip Union Berlin cephesinde ise sakatlıkları bulunan Robert Skov ve Tom Rothe gibi önemli kanat oyuncularının yokluğu taktiksel bir değişimi zorunlu kılıyor; ancak orta sahada Rani Khedira'nın liderliği ve hücumda Ilyas Ansah'ın yükselen formu Başkent ekibinin en büyük kozları olacak. Augsburg'un evindeki son maçlarda sergilediği dirençli futbol ile Union Berlin'in kompakt savunma anlayışının karşı karşıya geleceği bu randevuda, duran toplar ve kanat organizasyonları skoru belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor. İşte Augsburg-Union Berlin maçının deftayları...

Augsburg-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg-Union Berlin maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Augsburg Arena'daki mücadele, saat 22.30'da, Florian Badstübner'İN düdüğüyle start alacak.

Augsburg-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg-Union Berlin maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Augsburg-Union Berlin MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Essende, Claude-Maurice

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Burcu, Ansah, Jeong