Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yöneticiye tepki!

Fenerbahçe'den Galatasaraylı yöneticiye tepki!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olayla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 19:06 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 19:07
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yöneticiye tepki!

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir. Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban'ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir. Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, "rakiplik" kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir. Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."

