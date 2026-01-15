CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

Teknik özellikleri, dinamik yapısı ve başarılı performansı ile futbolseverler tarafından yakından takip edilen Omar Marmoush'un ismi Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başarırken, istatistikleri ise dikkat çekiyor. Modern futbolun öne çıkan isimlerinden biri olan yıldız futbolcu hakkında, "Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular ise araştırılıyor. İşte, Omar Marmoush istatistikleri ve kariyeri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 17:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

Hızı, teknik kapasitesi ve sahadaki enerjisiyle dikkat çeken Omar Marmoush, performansıyla futbolseverlerin ilgisini üzerinde toplamayı sürdürüyor. Adının Türk kulüpleriyle anılması, başarılı oyuncuyu transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline getirirken, Avrupa'da forma giydiği takımlardaki istatistikleri de öne çıkıyor. Modern futbolun yükselen yıldızları arasında gösterilen Marmoush hakkında, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu gibi detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Omar Marmoush, 7 Şubat 1999 tarihinde Mısır'ın Kairo bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine Avrupa'da devam eden 26 yaşındaki Marmoush, 1,83 metre boyu ile dikkat çekiyor.

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH MEVKİSİ NE?

Teknik özellikleri, fizik yapısı ve mücadeleci oyun anlayışı ile önemli başarıla imza atan Omar Marmoush santrafor mevkisinde oynuyor. Hücum bölgesinde etkili bir isim olarak dikkat çeken Marmoush, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Vadi-i Dicle'de başlayan Omar Marmoush'un oynadığı takımlar şunlar:

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

2016-2017 Vadi-i Dicle
2017-2020 Wolfsburg II
2020-2023 Wolfsburg
2021 St. Pauli (Kiralık)
2021-2022 Stuttgart (Kiralık)
2023-2025 Eintracht Frankfurt
2025- Manchester City

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH İSTATİSTİKLERİ

Bundesliga ve Premier Lig gibi Avrupa liglerinde kritik maçlara çıkan Omar Marmoush'un istatistikleri şu şekilde:

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

-255 maç
-79 gol
-35 asist

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

Mısır Milli Takımı ile 45 maçta süre bulan Omar Marmoush, bu karşılaşmalarda 10 defa rakip fileleri havalandırırken, 3 kez gol pası verdi.

Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marmoush istatistikleri

OMAR MARMOUSH PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Omar Marmoush piyasa değeri 65 milyon euro.

Idefix reklam
Kante transferinde son dakika! Önümüzdeki saatlerde...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan Ankara'yı susuz bırakan CHP'ye sert tepki: "Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar"
İtalyanlardan flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! G.Saray...
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor 3 puanı Umut Bozok ile aldı! Eyüpspor 3 puanı Umut Bozok ile aldı! 17:26
Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? 17:12
Bodrum FK - Konyaspor | CANLI İZLE Bodrum FK - Konyaspor | CANLI İZLE 17:10
Kante transferinde son dakika! Önümüzdeki saatlerde... Kante transferinde son dakika! Önümüzdeki saatlerde... 16:28
İtalyanlardan flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! G.Saray... İtalyanlardan flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! G.Saray... 16:07
Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! 15:58
Daha Eski
Porto'dan Mou'ya göndermeli paylaşım! Porto'dan Mou'ya göndermeli paylaşım! 15:51
Anadolu Efes-Baskonia maçı detayları Anadolu Efes-Baskonia maçı detayları 15:35
Eyüpspor-Iğdır FK | CANLI Eyüpspor-Iğdır FK | CANLI 15:26
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 14:52
Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! Augsburg-Union Berlin maçı tüm detayları! 14:39
G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! G.Saray'ın "İtalya planı" ortaya çıktı! 14:19