AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi bahar dönemi vize giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, bahar sınavları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Güz dönemi final sınavlarının geride kalmasının ardından 2024 İstanbul Üniversitesi bahar dönemi vize giriş belgesi nasıl alınır? sorusu, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş yerleri belgesi yukarıdaki link üzerinden giriş yapılarak alınıyor. Linke tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş belgesine ulaşabilirsiniz.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi (Vize) Sınavları 4 - 5 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Yıl sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak.