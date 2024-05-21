TOKİ 36 İLDE KONUT SATIŞI 2024 | TOKİ ev ve iş yeri satışı açık artırma başvuru tarihleri ne zaman? Nasıl başvurulur?

TOKİ, 36 ilde uygun fiyatlarla konut ve iş yeri satışı için harekete geçiyor. Konum, fiyat ve alan bilgileri Emlak Müzayede sitesinde paylaşılacak. Toplamda 16 konut ve 183 iş yeri, 31 Mayıs'ta Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek açık artırmalarla sahiplerini bulacak. TOKİ ev ve iş yeri satışı açık artırma başvuru tarihleri ne zaman? Nasıl başvurulur? Güncel bilgileri sizler için derledik.

TOKİ KONUT SATIŞI AÇIK ARTIRMA BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 36 İLDE KONUT SATIŞI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ uygun fiyata 36 ilde konut ve iş yeri satışı yapacak. Alan, fiyat, konum bilgileri paylaşılan TOKİ konut ve işyerleri için vatandaşlar Emlak Müzayede sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Kampanya kapsamında 36 ilde toplam 16 konut ve 183 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Açık artırmalar, 31 Mayıs Cuma günü Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ'nin İstanbul hizmet binasında yapılacak. TOKİ konut ve işyeri açık artırma satışına ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

TOKİ İŞYERİ SATIŞI YAPILAN İLLER HANGİLERİ?

Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Ankara, Yalova, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Sinop, Sivas, Kütahya, Osmaniye, Burdur, Adana, Elazığ, Kastamonu, Trabzon, Giresun, Uşak, Kars, Kırşehir ve Şanlıurfa'da satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat, 60 ay vadeyle alınabilecek.