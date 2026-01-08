CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Edirne hava durumu: 8-9 Ocak Edirne'de hava nasıl olacak?

Edirne hava durumu: 8-9 Ocak Edirne'de hava nasıl olacak?

Edirne’de yaşayan vatandaşlar 8-9 Ocak Edirne hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. “Edirne’de hava nasıl olacak?” sorusu özellikle hafta ortası plan yapanların gündeminde yer alıyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre 8 Ocak Perşembe günü Edirne’de bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava beklenirken, 9 Ocak Cuma günü sıcaklıklarda belirgin bir düşüş öngörülüyor. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte rüzgâr ve serin sabah saatleri dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 09:43
Edirne hava durumu: 8-9 Ocak Edirne'de hava nasıl olacak?

Trakya bölgesinde hava koşullarındaki değişimle birlikte Edirne'de hava bugün nasıl? sorusu gündeme geldi. 8 Ocak Perşembe günü için Edirne'de yağışlı ve rüzgârlı bir hava öngörülürken, 9 Ocak Cuma günü sıcaklıkların düşmesiyle daha serin bir gün yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar, "Edirne'de yağmur var mı?" ve "Hava soğuyacak mı?" sorularına yanıt ararken, güncel hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Peki, Edirne'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

EDİRNE HAVA DURUMU

Edirne'de 8 Ocak Perşembe günü hava genellikle yağışlı ve rüzgarlı geçecek. Meteorolojik verilere göre Edirne civarında sabah saatlerinden itibaren bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak, rüzgârın etkisiyle sıcaklıklar gün içinde yaklaşık 13–16°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali yüksek ve nem oranı da yükseliyor, bu yüzden dışarı çıkmadan önce yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olabilir.

9 OCAK CUMA EDİRNE'DE HAVA NASIL OLACAK?

9 Ocak Cuma günü ise Edirne'de hava daha soğuk ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar Perşembe'ye göre düşerek gündüz yaklaşık 7–9°C civarına inerken gece saatlerinde eksi değerlere yaklaşacak. Yağış azalacak, ancak bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

