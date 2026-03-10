CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler GeForce RTX Slim Performansı, Excalibur G915’te!

GeForce RTX Slim Performansı, Excalibur G915’te!

NVIDIA’nın RTX Slim Laptop kategorisinde yer alan Excalibur G915, GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı performansını ultra ince ve hafif tasarım anlayışıyla birleştiriyor. 2.3 kg hafifliği ve 20,5 mm inceliğiyle öne çıkan model, güçlü donanım ve taşınabilirlik odaklı tasarım yaklaşımıyla bir araya getirerek profesyonel kullanıcıların mobil üretim ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 11:25 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 11:29
GeForce RTX Slim Performansı, Excalibur G915’te!

Gün içinde ofis, stüdyo ve farklı müşteri lokasyonları arasında hareket eden profesyoneller için cihaz seçiminde performans kadar mobilite de önem taşıyor. NVIDIA'nın RTX Slim Laptop kategorisinde yer alan Excalibur G915, yüksek iş yüklerini karşılayabilecek donanım altyapısını 20,5 mm inceliğindeki kompakt gövdesinde sunarak bu iki ihtiyacı birlikte karşılıyor. Ayrıca, optimize edilen sistem, güçlü ekran kartı performansını taşınabilir bir form faktöründe sunarken üretim süreçlerinde süreklilik ve verimlilik sağlıyor.

Slim yapıda profesyonel grafik gücü

Excalibur G915, NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı altyapısıyla 3D modelleme, video kurgu, animasyon ve yoğun görsel üretim süreçlerinde güçlü ve sürdürülebilir bir performans sağlıyor. DLSS 4.0 teknolojisi sayesinde yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme ile daha akıcı ve detaylı görüntüler elde edilirken sistem verimliliği korunuyor.

Gerçek zamanlı işlem kapasitesi, karmaşık sahnelerde bekleme sürelerini azaltarak proje akışının daha kesintisiz ilerlemesine katkı sağlıyor. Geliştirilmiş ısı ve güç yönetimiyle desteklenen sistem ise uzun süreli render ve yüksek işlem gücü gerektiren üretim senaryolarında stabil çalışma performansı sunuyor. 20,5 mm inceliğindeki metal tasarım, bu donanım altyapısını taşınabilirlikten ödün vermeden bir araya getiriyor.

Intel 13. Nesil 13620H işlemci ile güçlendirilen Excalibur G915, ileri düzey performans ve hız sunuyor. 3,60 GHz temel frekanstan 4,90 GHz'e kadar turbo frekansa ulaşabilen işlemci, yoğun iş yüklerinde yüksek işlem kapasitesi sağlıyor.

Excalibur G915.1362-BE70A-C hakkında detaylı bilgi almak için:

https://www.casper.com.tr/excalibur-g915-1362-be70a-c-i7-13620h-16gb-ddr5-ram-500gb-m2-8gb-rtx-5070-win11-home-oyuncu-bilgisayari-p-204-10063210

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"

Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler?
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "füze" uyarısı: Her ülke aklını başına almalıdır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek: Osimhen'in maaşı...
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer! 11:16
Sevgi Uzun'dan açıklamalar! Sevgi Uzun'dan açıklamalar! 11:15
Manisa FK - Sarıyer maçı bilgileri Manisa FK - Sarıyer maçı bilgileri 11:08
Trabzonspor'da Onuachu zirvede! Trabzonspor'da Onuachu zirvede! 10:22
Kayserispor 6 penaltı golü yedi! Kayserispor 6 penaltı golü yedi! 10:14
Türk Telekom'un rakibi BAXI Manresa! Türk Telekom'un rakibi BAXI Manresa! 10:02
Daha Eski
Asllani'den Beşiktaş itirafı! Asllani'den Beşiktaş itirafı! 10:00
Atalanta-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Atalanta-Bayern Münih maçı hangi kanalda? 09:58
Serikspor-Pendikspor maçı bilgileri | 1. Lig Serikspor-Pendikspor maçı bilgileri | 1. Lig 09:45
2026 kadınlar dünya kupası elemeleri! 2026 kadınlar dünya kupası elemeleri! 09:43
Newcastle United-Barcelona maçı saat kaçta? Newcastle United-Barcelona maçı saat kaçta? 09:35
Vanspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Vanspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 09:29