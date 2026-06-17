Real Madrid Bernardo Silva transferini duyurdu!

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, Bernardo Silva transferini gerçekleştirdi. İspanyol ekibi, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Comunicado Oficial: Bernardo Silva. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026

Silva, Manchester City'de geçirdiği yılların ardından Real Madrid'e katılıyor. Silva, İngiliz takımının kadrosunda en önemli oyunculardan biriydi ve kulüple birlikte birçok ulusal ve kıtasal şampiyonluk kazandı. Portekizli oyuncu, birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği, gol fırsatları yaratma becerisi ve gol katkısı sayesinde son yıllarda Avrupa'nın en öne çıkan hücum orta saha yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Silva'nın, Real Madrid'in yeni sezonda kadrosuna güçlü bir katkı sağlaması bekleniyor. Bu transfer, kulübün Avrupa sahnesinde büyük deneyime sahip oyuncularla kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, Portekizli José Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminin başlamasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.