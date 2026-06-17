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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Avrupa kupalarında 2. ön eleme turu kura çekimleri 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de bu kura sonucunda Gornik Zabrze oldu. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 13:09 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 13:25
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Avrupa arenasında mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler kura çekimine çevrilmişti. Şampiyonlar Ligi yolculuğuna eleme aşamasından başlayacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi çekilen kura sonucunda Gornik Zabrze oldu.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'yi tanıyalım Devamını Oku BUNU DA OKU

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