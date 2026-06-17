Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Avrupa arenasında mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler kura çekimine çevrilmişti. Şampiyonlar Ligi yolculuğuna eleme aşamasından başlayacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi çekilen kura sonucunda Gornik Zabrze oldu.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibimiz Polonya'nın Górnik Zabrze takımı oldu. İlk maçlar 21 ve 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. İlk maçı kendi sahamızda, ikinci maçı deplasmanda oynayacağız. #UCL pic.twitter.com/UHXXJp4CG1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 17, 2026