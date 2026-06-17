Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Avrupa arenasında mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler kura çekimine çevrilmişti. Şampiyonlar Ligi yolculuğuna eleme aşamasından başlayacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi çekilen kura sonucunda Gornik Zabrze oldu.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak.