Galatasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken önemli haberler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak yakından ilgilendiği Hollandalı yıldız Virgil Van Dijk hakkında, sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren gelişmeler söz konusu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 06:50
Cimbom'da Davinson Sanchez'e İtalya'nın Como takımı talip olurken, takımdan gönderilmesi istenen Victor Nelsson'u da İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City listesine ekledi.
İki stoperi bonservisiyle elden çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, böylece Van Dijk için bütçe hazırlanacak.
Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk da Virgil Van Dijk'ı kadrosunda görmeyi isterken, dünyaca ünlü yıldızı çok beğendiğini ifade ediyor.
15 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Liverpool'dan ayrılarak farklı bir takıma gitmeye sıcak bakan Virgil Van Dijk'ın maaş talebi netleşti.
Hollandalı stoperin yıllık 15 milyon euro maaş istediği dile getirildi. İngiliz ekibiyle kontratı 2027'de bitecek olsa da sözleşmesini sonlandırmayı planlayan Van Dijk'ın bonservisini alacağı kaydedildi.
DÜNYA KUPASI BİTENE KADAR
Virgil Van Dijk konusunda Galatasaray tüm teklif planlarını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan 34 yaşındaki stoperin transferini bitirmeye çabalıyor.
Dünyaca ünlü futbolcu için menajeriyle görüşmeler yapılacak. Dünya Kupası bitmeden transferin sonuçlanması amaçlanıyor.
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