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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Galatasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken önemli haberler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak yakından ilgilendiği Hollandalı yıldız Virgil Van Dijk hakkında, sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren gelişmeler söz konusu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 06:50
Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Virgil Van Dijk'ın ismi ciddi anlamda ön sıraya çıkmaya başladı.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Liverpool'la yollarını ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki stoper için planlama belirlendi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı savunmacının bütün maliyet hesaplamasını yaptı, çalışmalar için düğmeye bastı.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'ne uygun ve takıma liderlik yapabilecek Van Dijk konusunda epey istekli davranıyor.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Cimbom'da Davinson Sanchez'e İtalya'nın Como takımı talip olurken, takımdan gönderilmesi istenen Victor Nelsson'u da İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City listesine ekledi.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

İki stoperi bonservisiyle elden çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, böylece Van Dijk için bütçe hazırlanacak.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk da Virgil Van Dijk'ı kadrosunda görmeyi isterken, dünyaca ünlü yıldızı çok beğendiğini ifade ediyor.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

15 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Liverpool'dan ayrılarak farklı bir takıma gitmeye sıcak bakan Virgil Van Dijk'ın maaş talebi netleşti.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Hollandalı stoperin yıllık 15 milyon euro maaş istediği dile getirildi. İngiliz ekibiyle kontratı 2027'de bitecek olsa da sözleşmesini sonlandırmayı planlayan Van Dijk'ın bonservisini alacağı kaydedildi.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

DÜNYA KUPASI BİTENE KADAR

Virgil Van Dijk konusunda Galatasaray tüm teklif planlarını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan 34 yaşındaki stoperin transferini bitirmeye çabalıyor.

Galayasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Dünyaca ünlü futbolcu için menajeriyle görüşmeler yapılacak. Dünya Kupası bitmeden transferin sonuçlanması amaçlanıyor.

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