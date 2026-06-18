Galatasaray'da Virgil Van Dijk heyecanı! Dünya Kupası sonrası...

Hollandalı stoperin yıllık 15 milyon euro maaş istediği dile getirildi. İngiliz ekibiyle kontratı 2027'de bitecek olsa da sözleşmesini sonlandırmayı planlayan Van Dijk'ın bonservisini alacağı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI BİTENE KADAR Virgil Van Dijk konusunda Galatasaray tüm teklif planlarını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan 34 yaşındaki stoperin transferini bitirmeye çabalıyor.