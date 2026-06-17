Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'den UEFA Avrupa Ligi yorumu! Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 14:41 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen kurayı A Spor'a özel değerlendirdi. İşte o sözler... Futbol

Spor

Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen kurayı A Spor'a özel değerlendirdi. İşte o sözler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile mücadele edecek. Kulübün Futbol Direktörü Önder Özen, kura hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: Midtjylland, hızlı oynayan, direkt oynayan bir ekip. Ciddi bir takım disiplinine sahipler. Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Hocamız bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde iki defa final görmüş bir teknik direktör. Hafta arası oynanan maçlara iyi hazırlık yaptığını biliyoruz, iki defa İtalya Kupası finaline yükseldi, birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yoktur.