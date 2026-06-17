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Haberler Galatasaray Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Udinese, bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak İtalyan oyuncuyu transfer ettiğini duyurmuştu. Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Çizme basınına yaptığı açıklamada İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayamadıklarını belirtti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 18:06
Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Serie A ekibi, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiğini açıkladı.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

İtalyan kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Nicolo Zaniolo'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Zaniolo'ya ilişkin hem Galatasaray hem de Udinese'den resmi açıklama gelirken, İtalyan futbolcunun transferine ilişkin büyük bir kriz yaşandı.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Udinese ile anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

İtalyan basınına konuşan Vigorelli, "Nicolo bu transferin gerçekleşmesine yol açan süreçten dolayı incinmiş ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Ancak her iki tarafı da tatmin edecek bir anlaşmaya varmak umuduyla durumu netleştirmek için Udinese ile bir görüşme yapmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 maçta 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

İtalyan yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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