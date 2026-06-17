Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...

Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Nicolo Zaniolo'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.