Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese resmen açıklamıştı ancak...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Udinese, bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak İtalyan oyuncuyu transfer ettiğini duyurmuştu. Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Çizme basınına yaptığı açıklamada İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayamadıklarını belirtti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 18:06
Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Nicolo Zaniolo'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.
Zaniolo'ya ilişkin hem Galatasaray hem de Udinese'den resmi açıklama gelirken, İtalyan futbolcunun transferine ilişkin büyük bir kriz yaşandı.
Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Udinese ile anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"
İtalyan basınına konuşan Vigorelli, "Nicolo bu transferin gerçekleşmesine yol açan süreçten dolayı incinmiş ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Ancak her iki tarafı da tatmin edecek bir anlaşmaya varmak umuduyla durumu netleştirmek için Udinese ile bir görüşme yapmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 maçta 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
İtalyan yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.